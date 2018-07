Enviado dos EUA diz que retórica da Coreia do Norte é preocupante O enviado dos EUA destacado para tratar da disputa nuclear com a Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira que a retórica do país é profundamente problemática e contraproducente, depois de Pyongyang ter ameaçado atacar a Coreia do Sul se Seul adotar a nova rodada de sanções da ONU.