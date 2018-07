Enviado dos EUA pede cooperação e amizade ao Sudão

"Eu venho aqui com as mãos abertas. E dependerá do governo sudanês determinar como ele quer continuar com o relacionamento. Esperamos que seja com as mãos da amizade e cooperação", disse o enviado Scott Gration a jornalistas em Cartum.

"Como todos os colegas americanos, eu amo o Sudão' , disse ele, falando em parte em árabe em sua primeira visita como enviado especial ao país, que enfrenta duras críticas de potências ocidentais por causa da crise humanitária em Darfur.

(Reportagem de Andrew Heavens)