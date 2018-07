Enviado internacional Brahimi chega à Síria para negociações

Brahimi, um veterano diplomata argelino que substituiu o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan como enviado especial, no dia 1o de setembro, irá encontrar-se com o chanceler sírio, Walid al-Moualem, nesta quinta-feira e deve reunir-se com o presidente Bashar al-Assad para negociações com o objetivo de abordar o conflito interno.

"Durante sua visita à Síria, o senhor Brahimi irá realizar negociações com o governo e com representantes da oposição síria e da sociedade civil", disse seu porta-voz Ahmad Fawzi em um comunicado.

(Reportagem de Marwan Makdesi)