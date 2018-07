Envolvido na morte de Juan é acusado de outro crime O Ministério Público Estadual do Rio da Janeiro (MP-RJ) pediu a prisão preventiva do policial militar Edilberto Barros do Nascimento, suspeito de participar da morte do menino Juan de Moraes, de 11 anos, por outro crime cometido há três anos. O PM é acusado de matar com um tiro de fuzil um ex-presidiário em 2008.