Envolvido no 'mensalão do DEM', Paulo Octávio renuncia no DF

EM SÉRIE - Renúncia de Paulo Octávio é lida por Cabo Patrício, presidente da Câmara: pelo menos três distritais também devem entregar posto

BRASÍLIA

Depois de redigir duas cartas de renúncia no espaço de uma semana, o governador em exercício Paulo Octávio afastou-se ontem do comando do Distrito Federal. Envolvido no escândalo do "mensalão do DEM" e isolado pelo próprio partido, Paulo Octávio disse "não ser possível governar sangrando em praça pública". Com a renúncia, assumiu o deputado distrital Wilson Lima (PR), tornando-se o terceiro governador a ocupar o posto em menos de duas semanas.

Veja também:

Paulo Octávio renuncia ao cargo de governador interino do DF

Presidente da Câmara deve assumir governo

Oposicionista relatará impeachment de Arruda

Novas investigações atingem Paulo Octávio

Íntegra da carta de renúncia de Paulo Octávio

Repórter relata clima tenso em Brasília

BOSCO: DEM só reagiu após não ter como preservá-lo

Entenda a operação Caixa de Pandora

A decisão de renunciar estava tomada desde quinta-feira. Na mensagem de renúncia, lida pelo presidente da Câmara, Cabo Patrício, do PT, Paulo Octávio afirma que sua decisão se deveu, em parte, à pressão do DEM, que não lhe garantiu sustentação política. Poucos minutos antes de deixar o governo, Paulo Octávio pediu desfiliação da legenda. Na semana passada, o vice redigira uma primeira carta de renúncia, mas recuou, imaginando que conseguiria construir sua sustentação. Não conseguiu.

O DEM pediu a seus filiados que abandonassem os cargos que ocupavam no governo do DF logo após o governador eleito, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), ter sido preso pela Polícia Federal, no último dia 11, por obstrução às investigações sobre o esquema de corrupção local do qual ele seria chefe e Paulo Octávio beneficiário. Segundo Paulo Octávio, a indisposição dos outros partidos em fazer parte de um governo de "coalizão" também foi determinante para a renúncia.

"Permanecer no cargo, nas circunstâncias que chamei de excepcionais, exigiria a criação de condições também excepcionais. Imprescindível contar com apoio político suprapartidário para que todas as forças vivas do DF, juntas, pudessem superar a perspectiva de intervenção federal. E, não menos importante, teria que receber respaldo de meu partido", afirma Octávio na carta (veja íntegra abaixo).

Com o quadro de quase acefalia, cresce a possibilidade de que a intervenção federal na capital seja autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para evitar isso, logo após a leitura da renúncia do vice-governador, o deputado Wilson Lima, que já trabalhou como vendedor de picolés, frentista, mecânico, funileiro, pintor, balconista e cobrador de ônibus, pediu licença do cargo de presidente da Câmara Legislativa e assumiu o governo do Distrito Federal. Como Arruda, apesar de preso, ainda é o governador eleito, Lima ficará interinamente no comando do DF. Caso Arruda renuncie ou tenha o mandato cassado, a lei orgânica do Distrito Federal estabelece que o presidente da Câmara deve renunciar ao cargo de deputado distrital e ficar como governador efetivo até o fim do mandato, que termina este ano.

Lima afirmou, em nota à imprensa, que assumirá o cargo com "serenidade, humildade e muita reflexão" e sem "mudanças bruscas". Sem apoio político, também terá dificuldades em se manter no cargo.

"NORMALIDADE"

No afã de mostrar à Justiça que a Câmara está cumprindo suas funções, ainda que o governo do DF esteja em colapso, os deputados decidiram abrir processo disciplinar contra os 8 parlamentares citados no inquérito da Operação Caixa de Pandora como beneficiários do esquema de propina. O parecer do corregedor, Raimundo Ribeiro (PSDB), será pelo prosseguimento dos processos.

Dos oito deputados distritais investigados, três devem renunciar antes de ser intimados pelo Comitê de Ética: Leonardo Prudente (sem partido, ex-DEM), Eurides Brito (PMDB) e Júnior Brunelli. A situação dos três é considerada mais grave porque não foram apenas citados no inquérito. Vídeos que os mostram recebendo dinheiro da suposta propina foram veiculados à exaustão pela imprensa. Prudente coloca maços do dinheiro nos bolsos do paletó e das meias. Eurides, numa grande bolsa feminina. E Brunelli participa da "oração da propina" após receber dinheiro.

COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA

Mais informações

nas páginas A6 e A7