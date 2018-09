Enxurrada mata estudante em cidade do RS A enxurrada do final da tarde de ontem matou um estudante, deixou uma jovem desaparecida e destruiu pontes, aviários e lavouras no Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul. Um grande volume de chuva, de 200 milímetros em pouco mais de duas horas, caiu sobre quase todo o território de Santa Maria do Herval e em zonas rurais de Morro Reuter, Dois Irmãos e Sapiranga. Os relatos da destruição em áreas isoladas só chegaram hoje às autoridades.