Epamig faz seminário sobre eucalipto A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) realizará, na sexta-feira, em Santo Antônio do Monte, o Seminário Regional do Eucalipto. O objetivo é apresentar aos produtores rurais da região, uma das principais produtoras do Estado, soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. As palestras serão feitas por pesquisadores da Epamig, Universidade Federal de Viçosa e Fundação João Pinheiro. Tel. (0--31) 3489-5078.