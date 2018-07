Epidemia de cólera está controlada no Haiti, diz premiê

Laurent Lamothe se reuniu com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, mas disse à Reuters que não discutiu com ele a acusação feita por alguns haitianos de que soldados nepaleses da força de paz desencadearam a epidemia, ao contaminar um rio com esgoto do seu quartel.

"Isso (epidemia) é lamentável", disse Lamothe, que se tornou premiê em maio.

A doença contaminou quase 600 mil haitianos e matou mais de 7.400 desde outubro de 2010. O cólera é uma infecção que provoca diarreia aguda e pode levar à morte por desidratação. Ocorre em locais com saneamento precário, e pode ser tratada com a ingestão de fluidos.