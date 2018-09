Epidemia de conjuntivite atinge mais de 3 mil pessoas no oeste de São Paulo Mais de 3 mil pessoas pegaram conjuntivite no oeste paulista, das quais 1,8 mil residem em Presidente Prudente, afirmou Vânia Maria Alves Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Além de Presidente Prudente, a doença, que causa inflamação nos olhos e é altamente contagiosa, avançou em Presidente Venceslau, com 250 registros, Pirapozinho, com 230 pacientes, e Adamantina, que registra 52 casos.