Epidemia de conjuntivite faz vítimas no oeste de SP Mais de três mil pessoas pegaram conjuntivite no oeste paulista e a maioria das vítimas mora em Presidente Prudente, que tem 1,8 mil pacientes com essa doença que ataca os olhos. Há uma epidemia na região. Se não for bem tratada, a conjuntivite pode causar cegueira e a automedicação, com colírio à base de cortisona, provoca catarata e glaucoma.