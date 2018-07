Epidemia de dengue atinge 4 cidades do litoral de SP

Nas nove cidades da região metropolitana da Baixada, os casos aumentam dia a dia, apesar dos esforços dos agentes de saúde, que rastreiam as casas para orientar a população para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Em todos os prontos-socorros, públicos e privados, há filas de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, reclamando da demora no atendimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.