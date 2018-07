Epidemia de dengue na BA já é a 3ª maior da história Dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) sobre o avanço da dengue no Estado, coletados até 10 de abril, mostram que o número de casos suspeitos da doença já é o terceiro maior da série histórica, iniciada em 1995. Este ano, os registros chegam a 50.864, número 266% maior do que no mesmo período do ano passado e inferior apenas ao total de casos registrados em 2002 (87.237) e em 1996 (61.435).