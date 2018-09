Epilepsia matou famoso urso polar Knut

Uma tomografia computadorizada revelou anomalias no cérebro do urso, que pode ter herdado a epilepsia do seu pai, Lars, que também é epiléptico.

Knut, de quatro anos, que se tornou famoso no mundo todo, à medida que ele crescia e se transformava do ursinho fofo para um predador de 200 quilos, morreu na frente de visitantes do zôo, apavorados, no fim de semana passado.

Neurologistas disseram que o ataque foi desencadeado por um distúrbio no cérebro, ainda não identificado. A revista disse ainda que o cérebro de Knut está sendo estudado no Leibniz Institute for Zôo and Wild Animal Research-(IZW).

Knut ficou famoso quando foi rejeitado pela mãe e foi criado pelo seu guardador, Thomas Doerflein.

Os visitantes iam assistir o guardador e o ursinho brincando juntos. O correio alemão lançou um selo em homenagem a Knut e o urso apareceu na capa de diversas publicações, incluindo a edição alemã da revista Vanity Fair.

(Reportagem Josie Coxdo)