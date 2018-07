Equador e Colômbia tentam reconciliação Os chanceleres do Equador e da Colômbia planejavam se reunir na noite de ontem em Nova York pela primeira vez desde que os dois países romperam relações, em março de 2008. Ambos prometiam buscar "mecanismos de aproximação" para reatar os laços rompidos depois que forças colombianas atacaram um acampamento das Farc no Equador matando o número 2 do grupo guerrilheiro, Raúl Reyes.