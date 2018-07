Equilibrista caminha sobre aprendiz a 400 m de altura; assista

O equilibrista chinês Ahdili Wuxiuer atravessou uma corda-bamba a 400 metros de altura passando por cima de outro equilibrista no meio do caminho - batendo assim, segundo a mídia estatal chinesa, um recorde inédito. Wuxiuer percorreu a corda de 1.530 metros de comprimento, presa sobre um vale com dois lagos.

A proeza foi realizada na região de Xinjiang e contou com a participação do aprendiz de Wuxiuer, Saddar.

Inicialmente, Wuxiuer caminhou um pouco de costas até se virar para andar em direção ao centro do vale. O aprendiz então começou a se equilibrar sobre a corda vindo do outro lado, em direção a seu mestre.

Quando ambos se encontraram no meio do caminho, Wuxiuer colocou um pé sobre o peito do aprendiz, causando grande apreensão entre os que assistiam à performance, mas só conseguiu passar por cima de Saddar na segunda tentativa. Segundo a mídia chinesa, Wuxiuer quebrou outro recorde ao caminhar sobre uma corda colocada ao mais alto nível acima do mar - 1.607 metros - para esse tipo de façanha.

Ahdili Wuxiuer vem de uma família de equilibristas que desenvolve a arte há 430 anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.