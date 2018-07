Equipamento que gerou apagão no NE estava com manutenção em dia-MME O equipamento da Eletronorte que entrou em curto-circuito no sábado e causou queda no fornecimento de energia no Norte e no Nordeste estava com a manutenção em dia, disse nesta segunda-feira o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.