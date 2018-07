Equipe cresce e haverá 5,5 mil corretores este ano Três coordenadores-gerais, 220 supervisores, 5,5 mil corretores e 400 pessoas para constituir banca no caso de persistência de discrepância: este será o contingente envolvido na correção das redações do Enem 2012. O custo estimado com a capacitação dos corretores é de R$ 5,1 milhões, segundo o Inep.