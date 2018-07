Equipe cria novo relógio atômico

Uma equipe internacional de cientistas trabalha na construção de um relógio com margem de imprecisão de um décimo de segundo em 14 bilhões de anos, informou o Instituto Tecnológico da Geórgia (EUA).

A precisão dos relógios atômicos provém das oscilações dos elétrons nos átomos, induzidas por raio laser. O relógio em questão, 100 vezes mais preciso que os atuais relógios atômicos, deve sua pontualidade ao núcleo de um só íon de tório.

Oscilações. Segundo o Instituto Tecnológico da Geórgia, para criar as oscilações responsáveis pela marcação do tempo no super-relógio atômico, os pesquisadores planejam o uso de um laser que opera em uma frequência de 1 quatrilhão de oscilações por segundo, fazendo com que o núcleo de um íon de tório passe a um estado de energia elevado.

A "sintonização" de um laser que crie esses estados de energia mais altos permitiria que os cientistas fixassem sua frequência com muita precisão, e essa frequência seria usada para marcar o tempo.

Os relógios mecânicos usam um pêndulo, cujas oscilações medem o tempo. Já nos relógios modernos, são cristais de quartzo que fornecem as oscilações de alta frequência.

De acordo com especialistas, o super-relógio atômico poderia ser útil para o estudo de teorias fundamentais da física e poderia aumentar a precisão do sistema GPS.

Mas, para que o relógio seja estável, é preciso mantê-lo a temperaturas muito baixas, próximas ao zero absoluto (-273°C), o que geralmente se faz com o uso de laser. Neste caso, usar laser é problemático, pois sua luz também cria oscilações que marcam a passagem do tempo.

Os pesquisadores resfriaram o íon mais pesado e isso baixou a temperatura do íon que marca o tempo sem afetar suas oscilações. A pesquisa é financiada pelo Escritório Naval de Pesquisas e pela Fundação Nacional de Ciências dos EUA.