Equipe da Anvisa faz inspeção no MSC Armonia em SP

Segundo a Anvisa, a inspeção teve início por volta das 8h e a equipe permanecia no interior da embarcação às 9h30. Os cerca dois mil de passageiros aguardam o término das inspeção para desembarcar.

O navio, que saiu do Porto de Santos no dia 18, passando pela Argentina e Uruguai, retornou hoje do passeio. Uma inspeção da Anvisa já havia atrasado o desembarque dos passageiros ontem, na cidade de São Francisco do sul, em Santa Catarina. A Anvisa não encontrou nada a bordo.

O navio foi alvo de um surto de influenza B, identificado na embarcação depois que a tripulante brasileira Fabiana Pasquarelli, de 30 anos, morreu no dia 17, vítima de uma infecção respiratória aguda. Pelo menos outros 21 casos de gripe foram registrados no navio entre tripulantes e passageiros.

Segundo a empresa MSC Cruzeiros, entre os dias 18 e 26 de fevereiro, das 2.800 pessoas a bordo do MSC Armonia, entre tripulantes e passageiros, foram realizados 23 atendimentos a hóspedes e 63 aos tripulantes - podendo uma mesma pessoa ter passado por consulta mais de uma vez - com sintomas de gripe comum, tais como dores no corpo, tosse e coriza. O navio foi inspecionado pelas agências de vigilância sanitária do Brasil, Argentina e Uruguai durante o cruzeiro.

(Solange Spigliatti/09h42)