Equipe da TV Bandeirantes é assaltada no Rio Uma equipe da Editoria de Esportes da Rede Bandeirantes foi assaltada no início da noite de hoje, na rua Paissandu, no Flamengo, a poucos metros do Palácio Guanabara, no Rio. O jornalista e o cinegrafista foram abordados por dois homens armados. Um deles chegou a apontar a arma para a cabeça do repórter. O carro da equipe, um Corsa prata, e todo o equipamento de filmagem foram levados. Os funcionários da tevê perderam ainda cartões de crédito, dinheiro, cheques e telefones celulares. Eles não sofreram agressão física. O caso foi registrado na 9.ª Delegacia de Polícia, no Catete.