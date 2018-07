Equipe de Obama promete presidente mais agressivo no 2º debate

Conselheiros de campanha do presidente Barack Obama prometeram neste domingo, 14, que ele será mais agressivo e enérgico em seu segundo debate com o republicano Mitt Romney na próxima terça-feira, após um desempenho passivo e altamente criticado no primeiro confronto entre os dois.

Desde o primeiro debate em Denver, em 3 de outubro, pesquisas indicaram que o Romney anulou a liderança de Obama para a eleição de 6 de novembro. Obama e Romney debaterão novamente na próxima terça-feira na Universidade Hofstra em Hempstead, Nova York. O terceiro e último debate presidencial será em 22 de outubro na Flórida.

"Obviamente, o presidente ficou desapontado com sua performance. Ele não atingiu as expectativas", disse o conselheiro de campanha de Obama, Robert Gibbs, em programa da CNN, referindo-se ao primeiro debate.

A equipe de Romney não pareceu impressionada. "Bem, o presidente pode mudar seu estilo. Ele pode mudar suas táticas. Mas ele não pode mudar seu histórico. E ele não pode mudar suas políticas. E é isso de que se trata esta eleição", disse à CNN o conselheiro de campanha de Romney, Ed Gillespie.