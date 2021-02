Equipe de Projota publica nota de esclarecimento nas redes sociais

A equipe de Projota usou as redes sociais do cantor para criticar o direcionamento que a produção do Big Brother Brasil tem dado em relação à Lucas e que o estariam induzindo o rapper ao erro. O texto ainda afirma que Lucas foi injustiçado e que será acolhido.

“Primeiros dias, Projota era um dos favoritos do jogo. E aí veio a primeira festa, os acontecimentos com o Lucas. E lá estava o Projota que a gente conhece. O cara que canta que ‘o ser humano é falho e ninguém nasce sabendo’ foi um dos únicos a oferecer afeto, escuta e segunda chance ao Lucas. No dia seguinte, a formação do paredão e Projota sofre uma primeira interferência quando Tiago Leifert dá spoiler. ‘A gente agradece muito o ENQUADRO que você deu nele, que foi super importante para todos nós’. Entendeu como um caminho. Claramente, após a fala do apresentador, Projota mudou seu jogo por indução”, diz o comunicado, esclarecendo que ‘enquadro’ quer dizer punição.

Para a equipe do cantor, que tenta esclarecer o comportamento dele no jogo, a manipulação do jogo foi ficando cada pior. Ao acreditar que está sendo manipulado por Lucas, como declarou no Jogo da Discórdia, Projota cometeu uma série de erros. Então aconteceu a reviravolta: "Lucas sai e Projota pensa em fazer o mesmo. Conversa com a direção e as coisas ficam mais nebulosas. Ele ouve que a equipe do BBB não sabia que Lucas tinha problemas com bebida como se tudo se resumisse a isso: 'A vida vai mudar. O inferno, a pira dele, acabou'", escreveu.

“Projota ainda diz: 'Tá muito dificil pra mim imaginar tudo que aconteceu essa noite.... Eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer, cara?'. Ninguém desmente que não existiu uma ameaça. E, sim, um telefone sem fio. Por que estas interferências? E por que induzem o Projota a achar que está no caminho certo? É grave!”, declarou a equipe do cantor. A participante Pocah foi a única que disse ter ouvido supostas ameaças de Lucas a familiares de outros participantes, entre eles o rapper. Apesar da informação não ter sido confirmada nem desmentida, Nego Di e Projota acreditaram na colega.

“Do lado de lá, um cara que não questionou as histórias que lhe foram contadas por pessoas que ele vê como referência de negritude e feminismo. Um cara que está errando em questões, rindo do que não deveria e, sem saber, pagando muito caro por seus erros e por não assistir todos os ângulos da casa. Do lado de cá, uma equipe preocupada por ver um linchamento virtual que atinge até uma criança de um ano por pura maldade. Apedrejamento não é solução. Uma equipe que vai esperar o momento de encontrar Projota para, com cautela e afeto, apontar o que as câmeras do pay per view e sua ótica não o permitiu enxergar”, continuou o comunicado.

A equipe se comprometeu a acolher Lucas do lado de fora da casa, como Projota deveria ter feito no programa. “Neste momento, nós precisamos acolher o Lucas, sabemos que ele precisa ser escutado e amparado pois concordamos que Lucas foi totalmente injustiçado, ele não é um monstro, como foi dito ao Projota, e nós nos comprometemos a mostrar isso a ele”, concluiu.