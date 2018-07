Equipe de resgate salva cão preso em lago congelado nos EUA

Uma equipe de resgate salvou um cachorro que ficou preso no gelo do lago Erie, no Estado americano de Michigan.

Um dos membros da equipe de resgate tentou manter o animal aquecido até ele ser colocado em um barco e levado às margens do lago.

O grupo foi atrás do animal depois que o dono percebeu o sumiço do cão e telefonou ao serviço de emergência.

O cachorro havia corrido até uma parte congelada do lago, mas não conseguiu voltar sozinho à terra firme.

A região enfrenta uma onda de baixas temperaturas e muita neve.