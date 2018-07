Equipe de transplante pode ter certificação

A partir deste ano, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) vai conceder uma espécie de selo de qualidade às equipes transplantadoras que registrarem o tempo de sobrevida de pacientes e órgãos após a cirurgia. Segundo o presidente da entidade, Ben-Hur Ferraz Neto, o objetivo da iniciativa é reunir mais do que só dados numéricos sobre as intervenções. "Queremos avançar no amadurecimento do Sistema Nacional de Transplantes." Pacientes transplantados têm acompanhamento constante das equipes médicas, o que facilita a coleta de informações. Em 2009 foram realizados 5.998 transplantes de órgãos no País ? um aumento de 11,6% em relação a 2008. A lista de espera, no entanto, caiu só 1,5%. No fim de 2009, 40.110 pessoas aguardavam na fila.