Equipe do Ibama do Pará é emboscada na BR 163 Dois homens com armas automáticas, coletes balísticos e máscaras emboscaram uma equipe de fiscalização do Ibama e do Instituto Chico Mendes (ICMBio) na manhã de ontem na BR-163, na altura de Cachoeira da Serra, distrito de Novo Progresso, no Pará.