Equipe holandesa se junta a investigação do voo MH17

Investigadores de acidentes aéreos da Holanda desembarcaram neste sábado em Kiev, na capital da Ucrânia, para ajudar a examinar as circunstâncias da queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, que matou 192 cidadãos holandeses.

O Conselho de Segurança da Holanda enviou um trio de investigadores para colaborar com autoridades ucranianas e também representantes do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos e do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha. A equipe holandesa ainda não chegou ao local do acidente, na região de Donetsk, informou uma porta-voz.

A Organização Internacional de Aviação Civil - órgão de supervisão das Nações Unidas - informou na noite de ontem que participará do processo de investigação, a pedido do governo da Ucrânia. A Holanda é o país com o maior número de vítimas no acidente do voo MH17, que partiu no dia 17 de julho de Amsterdã rumo a Kuala Lumpur. Os Estados Unidos afirmam que a aeronave foi derrubada por um míssil antiaéreo de longa distância SA-11. Todos os 298 passageiros e membros da tripulação morreram. Fonte: Dow Jones Newswires.