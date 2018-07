Equipe Marussia anuncia espanhola como piloto de testes

Filha do ex-piloto Emilio de Villota, que participou de duas corridas em 1977 sem pontuar, Maria correu em várias categorias de base e experimentou um F1 da Renault em agosto passado em Le Castellet.

A equipe russa disse que De Villota terá a chance de testar o carro no decorrer deste ano. Os pilotos titulares são o experiente alemão Timo Glock e o estreante francês Charles Pic.

"É uma oportunidade fantástica trabalhar tão perto de uma equipe da Fórmula 1 e ganhar uma experiência importante para me ajudar a progredir na minha carreira", disse a espanhola, de 32 anos.

"Estarei com a equipe à beira da pista, então estou ansiosa para trabalhar com eles na primeira corrida, no fim de semana que vem (na Austrália), e isso só poderá ajudar na minha futura ambição de entrar na Fórmula 1."

Desde sua criação em 1950, a categoria teve cinco participantes femininas, que não somam nem um ponto inteiro.

A mais bem sucedida foi a italiana Lella Lombardi, com um sexto lugar no GP da Espanha de 1975. Ela conquistou apenas meio ponto pelo resultado, porque a corrida foi interrompida com 29 voltas, em virtude de um acidente.

(Reportagem de Alan Baldwin)