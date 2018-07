Equipe tenta remover avião parcialmente enterrado no PA O Comando da Aeronáutica atua com duas equipes no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará, onde o bimotor que desapareceu no mês passado, foi encontrado na tarde desta terça-feira, 22. Uma equipe de busca e salvamento e outra de investigação aeronáutica trabalham para mover a aeronave que está parcialmente enterrada para que então possa remover os corpos das vítimas.