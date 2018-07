Equipe tenta salvar baleia encalhada pela 2a vez no RS

A baleia encalhou pela primeira vez no domingo na praia de Capão Novo, no município gaúcho de Capão da Canoa. Na terça-feira, a equipe de profissionais e voluntários conseguiu rebocá-la, mas no dia seguinte o animal voltou a encalhar.

"Está em bom estado ainda. A chance dela é agora", disse por telefone o veterinário Milton Marcondes, do Instituto Baleia Jubarte, pouco antes do início da operação.

A decisão de tentar desencalhar o animal pela segunda vez foi tomada após uma avaliação das condições clínicas da baleia, para saber se teria que ser realizada uma eutanásia ou se tinha chances de sobreviver. A baleia está dentro da água, com nadadeiras peitorais e caudal submersa, mas cerca da metade do corpo exposta ao ar.

"Vamos tentar levá-la o mais longe possível, o mais para dentro do mar. Isso se ela permitir e não começar a se debater", acrescentou o veterinário. "Estamos tomando todo cuidado para não machucar o animal".

Trata-se de um animal adulto com idade estimada de 5 a 6 anos, pelo comprimento, mas não foi possível determinar o sexo.

A baleia será amarrada por mergulhadores e rebocada por uma lancha e um barco. A operação para salvar a baleia vem recebendo o apoio de diversas instituições e empresas.

Segundo Marcondes, não foi encontrado nenhum sinal que pudesse indicar por que o animal encalhou.

"Este ano estamos tendo muito encalhe de animais vivos no litoral do Brasil. Pode ser em função de doença, inexperiência do animal ou pode estar desorientado", explicou.

As baleias jubarte empreendem a cada ano uma viagem da Antártida rumo à costa nordeste brasileira em busca de águas cálidas e rasas, onde começam a chegar em julho e permanecem até novembro.