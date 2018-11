Equipe vai mapear aldeias do Pará Uma equipe de cerca de 40 pessoas iniciará neste mês os trabalhos de etnomapeamento nas terras indígenas Kayapó, Baú e Menkragnoti, no sul do Pará. O projeto é coordenado pela Conservação Internacional, em convênio com a Secretaria de Meio Ambiente do Pará. Ao todo, serão visitadas 16 aldeias. Com base nos dados, será feito um mapa que contará com informações socioculturais detalhadas das aldeias e das terras indígenas.