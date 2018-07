Equipes ainda trabalham na limpeza de combustível que vazou no litoral de SP O foco de um vazamento de combustível marítimo no píer do Terminal Almirante Barroso (Tebar), em São Sebastião (SP), foi controlado, mas equipes ainda trabalhavam neste domingo na remoção do produto que atingiu praias do litoral norte paulista, informou a Transpetro neste domingo em comunicado.