Equipes buscam irmãs após lancha afundar em Brasília Equipes do Corpo de Bombeiros procuram duas jovens desaparecidas no Lago Paranoá, em Brasília, depois que a lancha em que estavam afundou na madrugada deste sábado. Um grupo de dez pessoas que participava de uma festa de aniversário em uma casa às margens do Lago Norte, região nobre da capital federal, foi fazer um passeio e, na volta, às 3h30, o barco afundou.