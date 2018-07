Equipes da F1 correm em Interlagos com a cabeça em 2012

As equipes mais bem sucedidas até aqui, como a Red Bull, se mexem menos, porque o caminho do aprimoramento é mais curto, mas outros como a Williams, que registrou uma de suas piores temporadas na história, planejam mudanças dramáticas, incluindo o motor.

Pilotos e mecânicos sairão de São Paulo para férias, mas as equipes de engenharia e desenho deverão trabalhar pesado até meados de fevereiro, quando os novos carros deverão ir para a pista.

"Há pequenas coisas que estamos testando para o ano que vem, mas em termos de aerodinâmica não há nada que estejamos fazendo de novo aqui em São Paulo", afirmou o chefe da dominante Red Bull, Christian Horner, equipe que faturou os campeonatos de pilotos e de construtores.

A posição da equipe contrasta com a de outras mais necessitadas de desempenho imediato, como é o caso da Ferrari, que já começou a usar uma nova asa dianteira, visando o campeonato de 2012.

"Tem que mudar, lógico", afirmou Felipe Massa, que não conseguiu acompanhar com sua Ferrari o ritmo de Red Bull e McLaren na maior parte do campeonato.

"Teremos que ser mais consistentes no ano que vem, melhorar 'downforce' (pressão aerodinâmica), sermos mais eficientes. Hoje a parte mais importante é a aerodinâmica, onde se coloca mais dinheiro e tem mais gente trabalhando", acrescentou o brasileiro.

NOVOS PNEUS

As equipes também aproveitaram o final de semana em Interlagos para terem uma primeira sensação sobre os novos compostos da Pirelli que serão usados em 2012. Rodaram com eles na segunda sessão livre de sexta-feira.

"Eu já escolhi os pneus que serão usados no ano que vem", afirmou o brasileiro Lucas Di Grassi, piloto da Pirelli encarregado dos testes.

"Haverá um componente de previsibilidade maior, as equipes já vão saber melhor como lidar com eles", afirmou, lembrando das dificuldades com os pneus neste primeiro ano do retorno da Pirelli à Fórmula 1.

Os pneus foram construídos com menos resistência que os anteriores, da Michelin, provocando instabilidade e, consequentemente, mais ultrapassagens.

Mas Grassi ressalta que não se deve confundir previsibilidade com aumento de resistência. "Eles terão as mesmas características básicas, de provocar ação, ultrapassagens. Mas serão mais fáceis de se trabalhar."

Talvez a equipe que incorpore a palavra mudança com mais força é a Williams, com quem o brasileiro Rubens Barrichello sofreu neste ano.

A equipe, que passou por uma grande mudança de pessoal, vai mudar os motores Cosworth pelos Renault, campeões neste ano com a Red Bull. No carro novo, já em construção, também haverá mudanças no sistema de escapamentos, alvo da maior mudança nas regras para o ano que vem.

A FIA não deverá permitir que os carros usem o sistema de escape dos gases queimados para ganharem pressão aerodinâmica, como fizeram várias equipes em 2011, direcionando o fluxo do calor através de partes dos bólidos.

"Ainda estamos aguardando maior clarificação do regulamento sobre o sistema de escape", afirmou o engenheiro chefe de Operações da Williams, Mark Gillan, à Reuters.

"Mas já estamos trabalhando na integração do novo motor, em um completo pacote aerodinâmico e um novo chassis, que está em construção", acrescentou Gillan, que chegou à equipe no dia 1 de outubro, como parte de uma ampla reformulação do corpo técnico. "O novo carro já está bastante definido."