Equipes da F1 são avisadas a não mandar mensagens em código para pilotos A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) proibiu as equipes de Fórmula 1 de enviar mensagens em código para os pilotos como parte de uma restrição polêmica ao uso da comunicação por rádio a partir do Grande Prêmio de Cingapura do próximo fim de semana.