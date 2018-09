Christian Horner, chefe da escuderia atual campeã Red Bull, disse à Reuters separadamente que as equipes vão mesmo realizar o último teste da pré-temporada no circuito espanhol, e que as datas estavam 99 por cento confirmadas.

As equipes fariam os testes finais no Barein no dia 3 de março. A corrida estava marcada para o dia 13 de março.

(Reportagem de Alan Baldwin)