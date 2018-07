Equipes da Fórmula 1 estão prontas para testar novos carros

As lembranças do ano passado, quando o piloto brasileiro lhe telefonou da pista de testes de Jerez para dar suas primeiras impressões do novo carro da Ferrari no primeiro dia de testes, ainda são dolorosas, passados 12 meses.

"Presidente, é um desastre", era a essência da mensagem de Massa.

"Eu não gostaria que o meu pior inimigo recebesse um telefonema desses", disse Montezemolo, no lançamento do novo carro da equipe, o F138, em Maranello, na semana passada.

O F2012 nasceu feio e foi difícil lidar com ele, mas também se tornou um vencedor nas mãos do espanhol Fernando Alonso, que levou até o fim a batalha pelo título da Fórmula 1 com Sebastian Vettel, da Red Bull, na corrida no Brasil, em novembro.

Montezemolo apelidou o novo carro de "La Speranzosa" - tendo como sua maior esperança que o carro mostre ser competitivo já no primeiro dia e traga à escuderia seu primeiro campeonato desde o dos construtores, em 2008.

Alonso, um bicampeão à espera que o F138, muito mais bonito, o conduza a um terceiro título, não estará presente quando os carros tocarem a pista para o primeiro dos três testes da pré-temporada.

O espanhol só deve testar o carro em Barcelona em 19 de fevereiro. Caberá a Massa e ao piloto de teste espanhol Pedro de la Rosa fazerem o trabalho de configuração inicial.

"O primeiro teste é um teste geral em que se verifica se todos os componentes estão ajustados em conjunto adequadamente", disse Alonso durante o lançamento.

"O teste em Barcelona é mais adequado para avaliar o desempenho, além de ser um circuito em que corremos", acrescentou Alonso, embora Massa discorde e alguns de fora da Ferrari se perguntem se pode haver outras razões.

"O primeiro teste é muito útil para entender a direção em que devemos ir e onde temos de trabalhar mais", declarou o brasileiro.

Terça-feira será o primeiro dia em que os carros de 2013 estarão juntos na pista, agrupados, com todas as equipes, exceto a Williams, que já anunciou que apresentará seu novo carro depois.