Equipes de F1 aguardam federação para decidir se vão ao Barein

O Grande Prêmio do Barein do ano passado no circuito de Sakhir foi cancelado devido aos protestos pró-democracia que geraram uma violenta repressão.

Os confrontos mantiveram-se de forma constante a partir de então, e os ativistas dizem que 60 pessoas morreram desde o início da violência, que piorou nas últimas semanas, na medida em que se aproxima o aniversário dos protestos, em 14 de fevereiro.

"Estamos preocupados com a situação", disse a gerente-geral da Sauber, Monisha Kaltenborn, no lançamento do novo carro da equipe suíça.

"Não estamos em condição de julgar isso muito bem, por isso temos que confiar na FIA e nos donos dos direitos comerciais ... Se eles acreditam que o correto é ir, definitivamente o faremos", completou.

O chefe da Lotus, Eric Boullier, subdiretor da associação de equipes Fota, concorda que a FIA deve tomar a decisão.

"Temos compromissos relativos ao Campeonato Mundial da F1, não é uma decisão fácil de tomar ... Neste momento estamos esperando comentários da FIA sobre ir ou não para lá", destacou.