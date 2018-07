Equipes de resgate buscam alpinistas desaparecidos no Nepal

Sete alpinistas franceses estavam entre as 11 vítimas da avalanche que atingiu o acampamento do monte Manaslu, a oitava montanha mais alta do mundo, com 8.163 metros. Dois alpinistas alemães e um da Espanha e outro do Nepal também morreram.

"Tudo parecia destruído no local", disse o operador de viagens Nima Nuru, que organizou a expedição para os alpinistas franceses e que ajudou a levar os corpos de helicóptero de volta para Katmandu, nesta segunda.

"Não conseguimos enxergar nenhuma barraca ou qualquer pertence dos alpinistas", disse ele à Reuters no seu retorno.

Acredita-se que dois dos três escaladores desaparecidos sejam de nacionalidade francesa e um seja canadense, afirmou o vice-chefe da polícia, Basanta Bahadur Kunwar, falando por telefone da região do desastre.

Mais cinco pessoas foram resgatadas e levadas de helicóptero do acampamento na base da montanha para Katmandu nesta segunda. Dois deles, italianos, saíram caminhando do helicóptero, mas se recusaram a falar com repórteres. Seis corpos foram trazidos de volta em outro helicóptero e levados para o hospital.

Outros oito alpinistas, que não ficaram feridos, ainda estavam no acampamento de base no distrito de Gorkha, no noroeste do Nepal. Alguns deles podem continuar sua escalada, afirmou Kunwar.

Autoridades disseram que o desastre representa um golpe para o turismo, que é uma importante fonte de receita para o país, que se recupera de uma década de guerra civil.

Escaladas e caminhadas são grandes atrações turísticas no Nepal, que abriga oito das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o monte Everest. O turismo representa 4 por cento do Produto Interno Bruto do Nepal.