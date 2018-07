Equipes de resgate enfrentam teste em navio com piora do tempo

O porta-voz dos bombeiros Luca Cari disse que esquadrões de resgate estariam discutindo o próximo passo depois que a movimentação tornou inseguro o trabalho dos mergulhadores, que já estava prejudicado pela baixa visibilidade, objetos flutuantes e destroços debaixo d'água.

Sete dias depois que o navio de 114.500 toneladas bateu e afundou na costa toscana, a esperança de encontrar alguém vivo praticamente desapareceu, e as águas geladas ao redor da embarcação ficaram mais agitadas, com a previsão de uma piora no tempo no final de semana.

"O navio está deslizando cerca de 15 milímetros na frente e sete milímetros por hora no fundo. Isso não é muito, mas precisa ser mantido sob controle", disse Nicola Costagli, professor de geofísica que é consultor do departamento de proteção civil, à televisão SkyTG24.

A atenção agora se volta para como retirar mais de 2.300 toneladas de combustível a bordo do navio, que está deitado de lado sobre um recife em 20 metros de água perto da ilhota de Giglio e que pode sair do lugar de repouso.

Costagli disse que o navio estava parado sobre duas saliências de rocha, acrescentando que "temos que estabelecer se esses dois pontos de apoio estão estáveis".

As equipes de resgate estão esperando até que a busca por sobreviventes e corpos termine para só então começarem a drenar o combustível dos destroços, um processo que deve durar pelo menos duas semanas.

O ministro do Meio Ambiente, Corrado Clini, disse ao Parlamento na quinta-feira que havia instruído a operadora do navio, a Costa Cruises, a adotar todas as medidas possíveis para ancorar o navio e evitar que ele deslize mais para o mar.

"Se o navio deslizar, esperamos que não se parta em pedaços e que os tanques de combustível não se abram", disse.

Clini disse que havia um risco de que o navio pudesse afundar entre 50 a 90 metros abaixo da borda da rocha em que ficou preso, criando uma grande ameaça ao ambiente em um dos maiores parques marinhos naturais da Europa.

Onze pessoas morreram dos 4.200 passageiros e tripulantes a bordo quando o navio atingiu um rochedo a poucos metros da costa, abrindo um grande corte na lateral do casco. Continuam desaparecidas 24 pessoas, embora o número provavelmente inclua corpos encontrados, mas ainda não identificados.

As equipes de resgate continuam buscando uma menina de cinco anos e seu pai.

(Reportagem adicional de Radu Marinas, em Bucareste, e Silvia Ognibene, em Grosseto)