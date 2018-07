Equipes de resgate já recolheram 24 corpos de acidente do AF 447

"Os oito últimos corpos resgatados, em trabalho conjunto da Marinha do Brasil e Marinha Francesa, serão oportunamente encaminhados para Fernando de Noronha, onde serão submetidos à preparação pericial inicial e, posteriormente, transportados de avião para a cidade do Recife", afirmou nota conjunta das duas forças, divulgada na noite desta segunda.

Segundo o capitão-de-fragata Giucemar Tabosa Cardoso, da assessoria de imprensa da Marinha, os oito corpos foram recolhidos no período da tarde pela fragata Bosísio, da Marinha do Brasil, numa região a cerca de 440 quilômetros a nordeste do arquipélago São Pedro São Paulo.

Outros 16 corpos de vítimas do acidente com o voo AF 447, que caiu quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris com 228 pessoas a bordo, estão a caminho de Fernando de Noronha na fragata Constituição que, segundo informações da Marinha, deve chegar ao arquipélago na manhã de terça-feira.

O voo AF 447 levava 216 passageiros de 32 nacionalidades, sendo 61 franceses e 58 brasileiros. Também estavam a bordo 12 tripulantes, um deles brasileiro.

(Reportagem de Fernando Exman)