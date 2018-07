Equipes de resgate veem poucas esperanças para mineiros presos em Honduras

Membros das equipes afirmaram que sentiram odores de podridão vindo da mina durante uma operação realizada na sexta-feira para resgatar três dos 11 trabalhadores presos no deslizamento ocorrido na mina em San Juan Arriba, na quarta-feira.

Não há sinais de vida dos oito trabalhadores ainda desaparecidos e a localização deles na mina, um labirinto de túneis verticais e horizontais, é desconhecido.

"Mais de 60 horas se passaram e é difícil pensar que estejam ainda vivos", disse o porta-voz dos socorristas, Oscar Triminio, à Reuters.

As operações de salvamento foram suspensas desde a noite de sexta-feira por causa do risco de novos deslizamentos dentro da mina, disse Trimonio.

"Há cheiro forte de substâncias em decomposição, mas não podemos dizer se isso poderia estar sendo exalado pelos corpos", disse Triminio.

A mina está em uma região montanhosa no sul do Honduras onde uma vasta rede de túneis compõem mais de 50 minas. A extração de ouro em pequena escala tem sido retomada na região nos últimos anos por causa dos preços mais altos do metal.