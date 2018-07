Equipes encontram restos humanos em avião de Fossett

Investigadores americanos anunciaram ter encontrado vestígios humanos - aparentemente ossos - em meio aos destroços do avião do aventureiro milionário americano Steve Fossett em uma área remota do leste da Califórnia. Embora os fragmentos sejam mínimos, especialistas dizem acreditar que eles sejam suficientes para fornecer uma amostra de DNA para identificação do corpo. Uma nova busca por Fossett, que desapareceu há mais de um ano, quando fazia um vôo solo, começou na quarta-feira, depois que documentos e dinheiro que pertenciam ao milionário foram entregues à polícia por um andarilho. As autoridades americanas declararam o milionário oficialmente morto em fevereiro, depois que uma ampla busca fracassou em encontrar qualquer pista que levasse a Fossett ou a seu avião. A Comissão Americana de Segurança no Transporte informou que equipes de busca avistaram os destroços do avião monomotor que pertencia a Fossett na região perto da cidade de Mammoth Lakes. O número gravado em uma peça do avião entre os destroços confirmou que a aeronave era o Bellanca Super Decathlon que Fossett pilotava em setembro de 2007. A cidade fica a uma altitude de cerca de 2,4 mil metros, ao leste de Sierra Nevada, a uma distância de 160 quilômetros de onde Fossett partiu. O avião de Fossett decolou do rancho do magnata na hotelaria Barron Hilton, em Yerington, no dia 3 de setembro de 2007, para um vôo previsto para durar três horas. Famoso nos Estados Unidos, Fossett ganhou destaque no Brasil em agosto de 2001, quando aterrissou com seu balão na cidade gaúcha de Bagé. Fossett tentava dar a volta ao mundo a bordo de seu balão, mas desistiu devido a temores de fortes tempestades. No ano seguinte, ele conseguiu realizar a façanha. ele fez fortuna no setor de serviços financeiros, mas é mais conhecido pelos recordes mundiais que quebrou como piloto, balonista e navegador. O aventureiro bateu 116 recordes em cinco esportes diferentes e detinha mais de 60 recordes. Em 2006, ele bateu o recorde de tempo de vôo. Em março de 2005, tornou-se a primeira pessoa a viajar sozinha a bordo de um avião ao redor do mundo sem abastecer. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.