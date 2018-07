Equipes estudam resgate de soterrados em Santos-SP

O escorregamento aconteceu no fim da tarde de ontem, na pedreira Max Brita, localizada na Rodovia Rio-Santos, na altura do km 245. Os funcionários trabalhavam no local no momento em que o solo cedeu, abrindo uma cratera. Várias pedras deslizaram em cima dos trabalhadores.

Ontem, as equipes de resgate constataram que o risco de novos desabamentos ainda é muito alto. A companhia responsável pela pedreira contratou uma empresa que montará planos de análise de risco e de resgate. Além disso, outras duas empresas foram contratadas para fazer a avaliação do local. As causas do desmoronamento ainda são desconhecidas.