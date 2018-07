Equipes lutam para superar a falta de peças importantes Uma conquista de campeonato é mais saborosa quando vem com superação. E o campeão brasileiro de 2010 poderá estufar o peito e soltar a voz que mereceu o título por ter passado por cima de todas as dificuldades. Os principais candidatos ao título tiveram ou têm ausências importantes em seus ataques. Ninguém imaginava, por exemplo, que o São Paulo se manteria forte com os desfalques de Dagoberto e Borges. Conseguiu. O Flamengo tentará provar que a ausência de Adriano diante do Corinthians não será sentida. O Internacional está firme na briga pelo título apesar de ter negociado, no meio da temporada, o craque Nilmar. E o Palmeiras busca mostrar que há esperança sem Obina.