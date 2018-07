Equipes se preparam para retirar combustível de navio naufragado

Quinze corpos foram recuperados e mergulhadores continuam a busca por pelo menos 17 desaparecidos no navio de 290 metros de comprimento, que está semissubmerso e virado na lateral, próximo à Ilha de Giglio, na costa da Toscana.

A empresa holandesa de resgate SMIT trouxe uma barcaça com equipamente para retirar combustível, enquanto os mergulhadores instalam tanques externos que servirão para carregar mais de 2.300 toneladas de diesel que precisam ser bombeados do Concordia.

Especialistas em explosivos da Marinha também abriram um buraco no terceiro deck submerso para permitir que os mergulhadores continuem as buscas no navio, após descobrirem dois corpos de mulheres, até agora não identificados.

"Enquanto esta operação está a caminho, os esforços do resgate continuam simultaneamente", disse o porta-voz dos bombeiros, Claudio Chiavacci.

Autoridades têm se preocupado cada vez mais com a ameaça de um vazamento de óleo na reserva marinha onde ocorreu o acidente. O trabalho de remoção do diesel e lubrificantes tinha sido adiado para priorizar a busca de sobreviventes e corpos.

A preparação para começar a bombear o óleo para fora do navio leva dois dias e o trabalho real de retirada do combustível dos 17 tanques do cruzeiro deve levar outros 28 dias.

Autoridades rejeitaram os relatórios que mostravam que o óleo já havia começado a vazar, dizendo que o equipamento de monitoramento não havia mostrado poluição significativa se espalhando do navio naufragado.

(Reportagem adicional de Cristiano Corvino e Sara Rossi, em Milão)