'Era apoiador do teatro popular', diz diretor

"Tive a oportunidade de trabalhar com ele em Xica da Silva, acompanhar como criava os personagens com um senso de humor muito dele", afirmou o ator José Wilker. "Grande sujeito. Me ensinou muito pra fazer o filme A Intrusa, que me deu prêmio em (Festival) Gramado e me trouxe para a (TV) Globo", escreveu o ator José de Abreu no Twitter. "Era um ator para todas as ocasiões e trouxe uma modificação na vida teatral. Era uma figura emblemática. Vi grandes espetáculos com ele", disse o diretor de teatro Amir Haddad.

Nomes da nova geração de atores usaram as redes sociais para celebrar o legado de Chagas. O ator Marcelo Serrado escreveu no Twitter que "um dos maiores atores da história do País se foi hoje". Gloria Perez, autora de novelas, afirmou que "ficamos mais órfãos".

O dramaturgo e diretor da Companhia Teatro Popular União e Olho Vivo, César Vieira, relembrou histórias antigas. "Conheci o Walmor Chagas na época do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, quando ele morava com a Cacilda Becker ali ao lado do Trianon", contou. "O teatro popular deve muito a ele, especialmente o meu grupo. Sempre trocávamos ideias sobre o desenvolvimento do nosso trabalho, ele nos apoiava", completou Vieira, lamentando a perda de "um grande ator e uma grande pessoa". "Mesmo trabalhando dentro do esquema do grande teatro, era um apanhador de iniciativas em prol do teatro popular", destacou o dramaturgo.

No início dos anos 2000, ele chegou a participar, ao lado de colegas como Zé Celso e Gianni Ratto, do movimento Arte Contra a Barbárie, que defendia "o fomento da produção artística continuada e comprometida com a formação crítica do cidadão, para que o País encontre o caminho da promoção das humanidades e se afaste da barbárie".