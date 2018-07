ERA UMA VEZ... Histórias que Só Existem Quando Lembradaschama atenção de Rita (Lisa Fávero)l - e que com ele contrasta. Do embate inicial de Rita com os códigos do vilarejo, acompanhamos uma acomodação crescente entre seus anseios e os dos velhos, que culmina em uma impactante cena final e promove mudanças de estilo - planos mais fechados, música. É interessante como o ambiente, de tão prosaico, acaba por naturalizar o fantástico. Processo que, em momentos pontuais, a trama desfaz, nos alertando para a ficção.