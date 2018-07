Ericsson comprará parte da consultoria francesa Devoteam

Sob os termos do acordo, a Ericsson vai adquirir as operações da Devoteam na França e 400 profissionais de tecnologia da informação baseados no país vão se juntar à Ericsson, disse o grupo sueco em um comunicado.

"A aquisição segue na linha da estratégia de serviços da Ericsson para ampliar suas capacidades", acrescentou. A empresa não ofereceu detalhes financeiros sobre o acordo.

Segundo a Ericsson, a Devoteam tem 5 mil funcionários na Europa, no Oriente Médio e na África.

(Reportagem de Patrick Lannin)