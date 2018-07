Ericsson negocia comprar braço de software para TV da Microsoft--mídia

A Bloomberg disse que a transação pode ser anunciada nas próximas semanas.

A Microsoft e a Ericsson recusaram-se a comentar o assunto.

Televisão via protocolo de internet (IPTV, na sigla em inglês) usa a mesma tecnologia que possibilita transmissão de conteúdo multimídia por redes de cabo e telecomunicações.

A Ericsson, maior fabricante do mundo de redes sem fio, quer conquistar companhias de telefonia que competem com provedores de mídia via cabo, satélite e internet.

A Microsoft, maior fabricante de softwares do mundo, pretende focar em transmitir televisão por meio de seu console de videogames Xbox, disse uma fonte próxima aos planos à Bloomberg.

Segundo o site da Microsoft, sua plataforma Mediaroom IPTV é oferecida por mais de 40 das principais operadoras do mundo, entregando serviços a mais de 11 milhões de domicílios.

(Reportagem de Mia Shanley)