Ericsson se diz confiante em batalha de patentes contra Samsung

A forte concorrência entre companhias de tecnologia tem gerado batalhas judiciais nos últimos anos, à medida que empresas como a Apple lutam por participação de mercado e para compensar mais a bilionária soma que gastam com pesquisa e desenvolvimento.

A Ericsson processou a Samsung por ela supostamente não ter assinado termos de licenças com especificações razoáveis para o uso de suas tecnologias.

Mas a Samsung rebateu, e abriu uma queixa em uma corte no Estado do norte-americano do Texas alegando que estava sendo cobrada em excesso pela Ericsson.

A companhia asiática também afirmou que a Ericsson estava infringindo suas patentes em tecnologia de rede, uma área na qual a Samsung tem se expandido e que é o principalmente mercado da empresa sueca.

A Ericsson disse em um comunicado por email à Reuters que estava ciente das medidas legais da Samsung. "Estamos confiantes de que a corte irá resolver as alegações a nosso favor", acrescentou.

Com suas receitas pressionadas pela dura concorrência e por uma queda global na demanda, a renda com propriedade intelectual da Ericsson, uma das mais extensas no setor de telecomunicações nos últimos anos, ajudou a compensar parte dos cerca de 30 bilhões de coroas suecas (4,66 bilhões de dólares) gastos anualmente com pesquisa e desenvolvimento.

A Ericsson teve receitas de patentes de 6,6 bilhões de coroas suecas em 2012, ante 6,2 bilhões um ano antes e 4,6 bilhões em 2010. As receitas totais da companhia superaram 255 bilhões de coroas no último ano.

(Por Simon Johnson)